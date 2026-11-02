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Pendik'te kamyonete düzenlenen operasyonda 336 kilogram 550 gram skunk ele geçirildi

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Pendik'te kamyonete düzenlenen operasyonda 336 kilogram 550 gram skunk ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Pendik'te kamyonete düzenlenen operasyonda 336 kilogram 550 gram skunk ele geçirildi
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Pendik'te seyir halindeki kamyonete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 kilogram 550 gram skunk ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1 şüpheli hakkındaki tahkikat sürüyor.

PENDİK'te seyir halindeki bir kamyonete yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Pendik'te seyir halindeki bir kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda Ü.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 336 kilogram 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekiplerin konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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