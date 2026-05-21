Haberler

Pendik'te bir imam hatip lisesinde "Ezbere Hadis Okuma Yarışması"nın finali yapıldı

Pendik'te bir imam hatip lisesinde 'Ezbere Hadis Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Ezbere Hadis Okuma Yarışması'nda 300 ve üzeri hadis ezberleyen 25 öğrenci umre ödülü kazandı. Finalde birinci olan İranlı Mobina Bahari'ye umre ve altın hediye edildi.

Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hadis ezberleme alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ezbere Hadis Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın final programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, yarışmanın tanıtıldığı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Eğitim Öğretim Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, Hazreti Peygamber'in hadislerini öğrenmenin önemine dikkati çekti.

Yarışmanın amaçlarından birisinin Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki yetişmiş insan kaynağına katkı sunmak olduğunu belirten Akyüz, Kur'an ve sünnet olmak üzere iki ana kaynaktan ilham almak suretiyle asrın gençlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye'deki 16 uluslararası imam hatip lisesinde 97 farklı ülkeden 2 bin 85 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Akyüz, "20 yıllık süre içerisinde de 3 bin 285 mezun verdik. Mezunlarımızın pek çoğu şu an ülkelerinde üst kademelerde de görev almaya başlamışlardır. Mottamız şudur, bu yarışmaların kaybedeni yoktur. Bu yaşta 300 hadis ezberlemek ve onu yaşamak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından yarışmanın final programına geçildi. Toplamda 94 öğrencinin katıldığı yarışmada 300 ve üzerinde hadis ezberleyen 25 öğrenciye umre ödülü verildi.

Yarışmanın finalinde ise 10 öğrenci yarıştı. Hadislerin sened ve metinlerini Arapça ve Türkçeleriyle ezberleyen öğrenciler, hadis sayıları, metinlerin uzunlukları, hadisleri okuyuşları gibi birçok kritere göre değerlendirildi.

Yarışmada birinciliği okulun 12. sınıf öğrencisi İranlı Mobina Bahari, ikinciliği 11. sınıf öğrencisi Sudanlı Anwar Shihabeldin, üçüncülüğü ise Yemenli 12. sınıf öğrencisi Maram Amer kazandı. Dereceye giren öğrencilere umrenin yanı sıra altın da hediye edildi.

Programa Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, Kartal İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Eşref Ergün, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'butlan' yorumu: Çıkma ihtimali yüksek

Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak "Butlan" yorumu

Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum