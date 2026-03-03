Haberler

Pendik'te gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi.

PENDİK'te gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Yayalar Mahallesi Söğüt sokakta bulunan gecekonduda çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
