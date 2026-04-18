Pendik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile kaçmasına yardımcı olan şüpheli yakalandı

Pendik'te, 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Abdulsamet U. ve ona yardım eden Y.Ş., polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda bir ruhsatsız silah ve 25 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan Abdulsamet U'nun Kocaeli'deki Ovacık köyünde yaşadığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda hükümlü Abdulsamet U, şüpheli Y.Ş'nin yardımıyla kaçtı.

Pendik'teki evde saklandıkları belirlenen hükümlü ile şüpheli Y.Ş, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Aramalarda bir ruhsatsız silah ile 25 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
