Pendik'te darbettikleri kişiyi kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Pendik'te yolunu kesip darbettikleri kişiyi zorla arabaya bindirerek kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Yenimithatpaşa Caddesi'nde yürüyen B.A, araçla yolunu kesen 3 kişi tarafından darbedildi. Şüpheliler, daha sonra B.A'yı zorla araca bindirerek kaçırmaya çalıştı.

Caddedeki vatandaşların araya girmesi sonucu saldırganlar, eylemlerini gerçekleştiremeden araçla olay yerinden kaçtı.

Olaya ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler B.K, K.S.K. ve K.Ö. aynı gün yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı. 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.