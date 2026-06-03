Pendik'te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında yangın

PENDİK'te 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürürken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın saat 14.30 sıralarında Alt Kaynarca Mahallesi Asmalı sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı