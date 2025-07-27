Pendik'te Bedensel Engelli Adamın Akülü Sandalyesi Kaldırımdan Düştü

PENDİK'te akülü tekerlekli sandalyesinin freni boşalarak kaldırımdan düşen bedensel engelli Fatih Bayrak'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.20 sıralarında Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinden çıkarak esnaf arkadaşlarının yanına giden bedensel engelli Fatih Bayrak, kaldırımda beklerken akülü tekerlekli sandalyesinin freni boşaldı. Geri geri kayan tekerlekli sandalyeyi durduramayan Bayrak, kaldırımdan düştü. Yerde hareketsiz yatan Fatih Bayrak'ın yardımına çevredeki esnaf koştu.

'ESNAF ARKADAŞLAR YARDIMA KOŞTU'

Her gün esnaf arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Fatih Bayrak, "Alışveriş yapmak için gittim ama içeride müşteri olduğu için kapıda beklediğim sırada tekerlekli sandalye geri geri gitti, yere düştüm. Akülü tekerlekli sandalyenin şalterini kapattım ama tekerlek kaldırımdan düştü. Yere düştükten sonra biraz fenalaştım, omzum ağrıdı. Allahtan kafamı vurmadım. Esnaf arkadaşlar yardıma koştu" dedi.

'AKÜSÜ KOPMUŞTU ONU DÜZELTTİK'

Esnaf Ünsal Kuş ise, "Fatih abi her sabah yanımıza gelir. Bugün geldiğinde içeride müşteri vardı. Kapıda beklerken bir anda bir ses duydum. Kapıya koşup baktığımda Fatih abi yere düşmüştü. Kamera kayıtlarına baktığımızda ciddi bir kaza geçirmiş. O anda müşterimle beraber yardımına koştuk. Tekerlekli sandalyesini kaldırdık, aküsü kopmuştu onu düzelttik. Şuan da iyi çok şükür, sorduğumda sadece omuzunda ağrı olduğunu söyledi. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.