Yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te D-100 kara yolu Tersane Köprüsü yakınındaki otluk alanda A.Ö'yü hareketsiz halde yerde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 39 yaşındaki A.Ö.'ye ait olduğu tespit edilen cansız bedenin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Başından silahla vurulduğu anlaşılan A.Ö'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.