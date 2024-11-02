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Yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu

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Pendik'te D-100 kara yolu yakınında otluk alanda 39 yaşındaki A.Ö., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini tespit ettikten sonra cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pendik'te D-100 kara yolu Tersane Köprüsü yakınındaki otluk alanda A.Ö'yü hareketsiz halde yerde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 39 yaşındaki A.Ö.'ye ait olduğu tespit edilen cansız bedenin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Pendik'te Başından Silahla Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Başından silahla vurulduğu anlaşılan A.Ö'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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