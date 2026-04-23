Pendik'te balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheli yakalandı
Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli gözaltına alındı.
Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kişinin evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler şüpheli S.B'yi (44) gözaltına aldı.
Aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 50 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız