PENDİK'te yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 710 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin 'dış finans evi' olarak kullandığı adreste bulunamayan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Pendik'te şüphelilerin 'dış finans evi' olarak kullandığı bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis finans işlemlerine ilişkin panel sisteminin aktif olarak kullanıldığı, Telegram uygulaması üzerinden de suç kapsamında görüşmeler gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, 1 tablet, 1 SSD ve 710 bin lira ele geçirildi. Operasyonda şüpheli B.M. gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı