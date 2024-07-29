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Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

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İstanbul Pendik'te hatalı park yapan bir gurbetçinin arabasına bırakılan not kısa sürede gündem oldu. Cama sıkıştırılan kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.

Park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahibi vatandaşları isyan ettirirken bu olayların son örneği İstanbul Pendik'te yaşandı.

CAMA NOT SIKIŞTIRDILAR

Bir otoparka aracını hatalı park eden gurbetçi bir vatandaş büyük tepki çekerken, sürücülerden biri otomobilin camına dikkat çeken bir not sıkıştırdı.

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

"GELDİĞİN ÜLKEDE BÖYLE PARK EDEBİLİR MİSİN?"

Aracın camına iliştirilen kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

ayşe t:

ders niteliğinde olmuş tebrikler

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