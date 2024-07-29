Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahibi vatandaşları isyan ettirirken bu olayların son örneği İstanbul Pendik'te yaşandı.

CAMA NOT SIKIŞTIRDILAR

Bir otoparka aracını hatalı park eden gurbetçi bir vatandaş büyük tepki çekerken, sürücülerden biri otomobilin camına dikkat çeken bir not sıkıştırdı.

"GELDİĞİN ÜLKEDE BÖYLE PARK EDEBİLİR MİSİN?"

Aracın camına iliştirilen kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.