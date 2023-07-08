Pendik'te bulunan 2 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi. Olayda yaralı veya can kaybı olmadı.

Pendik'te 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın saat 22.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. Binanın çatı katının bir kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.