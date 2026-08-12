Pendik'te Metruk Gecekonduda Çıkan Yangın 2 Katlı Binaya Sıçradı

PENDİK'te tek katlı metruk gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçradı. Alevlerin tüm binayı kaplaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Nurettin Topçu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddedeki tek katlı metruk gecekonduda çöpler yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan 2 katlı binaya sıçradı. Alevler önce 2 katlı binanın çatısını daha sonra tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları yanan binanın etrafından uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yanan 2 katlı binaya merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yanan bina itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı