Pendik'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak binada maddi hasar meydana geldi.
Sülüntepe Mahallesi Risale Sokağı'nda yer alan 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen ve binanın diğer alanlarına da sıçrayan yangında, dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.