İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda
Ateşkes anlaşmasının ardından İranlılar sevince boğuldu. Başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte sokağa çıkan İranlılar, "Kahrolsun Amerika" sloganları attı. İranlılar aynı zamanda Ali Hamaney'i ölümünün 40. günü olması nedeniyle de andı.
Bölgedeki ateşkes ilanının ardından İran halkı, başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte kutlamalar için meydanlara indi.
İRAN'DA ATEŞKES COŞKUSU
Ellerinde bayraklarla zafer gösterileri düzenleyen kalabalıklar, sık sık ABD karşıtı sloganlar atarak ateşkes kararını büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir merkezlerinde araç konvoyları oluşurken, halkın yoğun katılımı dikkat çekti.
ALİ HAMANEY'İ DE ANDILAR
Kutlamalarla eş zamanlı olarak, ülkenin İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney de unutulmadı. İranlılar, Hamaney'i ölümünün 30. gününde andı.
