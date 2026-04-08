İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda

Bölgedeki ateşkes ilanının ardından İran halkı, başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte kutlamalar için meydanlara indi.

İRAN'DA ATEŞKES COŞKUSU

Ellerinde bayraklarla zafer gösterileri düzenleyen kalabalıklar, sık sık ABD karşıtı sloganlar atarak ateşkes kararını büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir merkezlerinde araç konvoyları oluşurken, halkın yoğun katılımı dikkat çekti.

ALİ HAMANEY'İ DE ANDILAR

Kutlamalarla eş zamanlı olarak, ülkenin İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney de unutulmadı. İranlılar, Hamaney'i ölümünün 30. gününde andı.

