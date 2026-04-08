24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 3 hafta kala konuk olduğu Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 yenen Batman ekibi, 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BATMAN PETROLSPOR

Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi. Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

BATMAN PETROLSPOR 24 YIL ARADAN SONRA 1. LİG'DE

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı. Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

