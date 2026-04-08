Fatih Terim'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

''İLKİN SÖZ VERMİŞTİ BANA''

İlkin Aydın'ın kendisine şampiyonluk sözü verdiğini belirten Fatih Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana." dedi.

''DAHA ANLAMLI KILIYOR''

Tüm takımı ve camiayı tebrik eden Terim, "Voleybolda da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

''ETLE TIRNAK GİBİ OLMUŞUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, kendisine gösterilen ilgiyle alakalı "Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların aile olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar." yorumunda bulundu.