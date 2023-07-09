Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er'in ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kürtül Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet ile anne Emine Taş'a şehadet haberini, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililer iletti.

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Taş'ın naaşının, yarın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.