Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin naaşı, ailesi ve protokol tarafından karşılandı ve yarın öğle vakti defnedileceği belirtildi.