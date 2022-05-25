Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarını hızla sürdürüyor. TSK, sınır ötesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda 3, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yürütülen, Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

TERÖRE "ÇELİKTEN PENÇE"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

"SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü, sürdüreceği vurgulandı.

Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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