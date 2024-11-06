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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait birçok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında tanksavar silahları, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli mühimmatlar yer alıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5,56 mm mühimmat, 1 kutu 7,62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 el dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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