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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 135 AK-47 tüfeği, havan ve roketatar mühimmatları, piyade tüfeği mermileri ve TNT bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde: 135 adet AK-47 piyade tüfeği ve 60 adet şarjörü, 90 adet 120 mm havan mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 600 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 3 bin adet 5,45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 160 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 kilo TNT" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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