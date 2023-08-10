Piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş, 2 hafta önce şehit olacağını hissetmiş

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27), 2 hafta önce kuzenine,şehit olacağını hissettiğini söylediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda dün teröristlerin açtığı taciz ateşiyle piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş şehit oldu. Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Altınbaş'ın şehadet haberi, ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde baba evine gelen askeri yetkililerce iletildi. Şehidin, yasa boğulan ailesini, yakınları da yalnız bırakmadı. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. İlçe belediyesi tarafından kurulan taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Katıldığı düğünde, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru Kadir Altınbaş'ın 2 oğlundan büyüğü olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından babasının kabrinin yanına defnedilecek.

Bekar olan Fatih Uğur Altınbaş'ın, yaklaşık 2 hafta önce telefonla görüştüğü amcasının oğlu Adem Altınbaş'a, 'Şehit olacağımı hissediyorum' diyerek tabutunun başına koymaları için fotoğraf göndereceğini söylediği; ancak fotoğrafı göndermediği öğrenildi. Şehidin kardeşi Uğur Altınbaş ise "Vatan sağ olsun" dedi.

'BABASIZ MÜCADELE ETTİ'

Şehidin babasının çocukluk arkadaşı olan Davut Yalın, "Babasız mücadele etti, çok terbiyeli çocuktu. Fatih, anlatılmayacak kadar dürüst, vatanını seven birisiydi. Babasının terbiyesini almış birisiydi. Duyduk, çok üzüldük. Bayramda babasının mezarını ziyaret ederdi. Çok dürüst insanlardı, onları tarif edemem" diye konuştu.