Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verilecek
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Kilit Operasyonu bölgesinde 6 gün önce çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, kurtarılamayarak şehit oldu.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.