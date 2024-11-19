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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında yapılan hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X heabından yaptığı paylaşımda, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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