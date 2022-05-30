Pençe-Kilit Operasyonu'nda çatışmada yaralanan asker şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda çatışmada yaralanan asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Silah Mayıs Şehit Güncel Haberler

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