Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
 - Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'ndan kahreden haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü. Gök'ün şehadet haberi ailesine de ulaştı.

Yurtiçinde ve yurtdışında teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'na devam ediyor. Harekattan bugün kahreden bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gök'le ilgili açıklama yapıldı. Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asiI milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü

ACI HABER TOKAT'A ULAŞTI

Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title