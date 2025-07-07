Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan çok sayıda askerimiz metan gazına maruz kaldı.

MSB KAHREDEN HABERİ VERDİ

Dün akşam zehirlenen 5 askerimiz şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı bu sabah kahreden haberi vererek metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

"ŞEHİT OLAN PERSONEL SAYISI 8'E YÜKSELDİ"

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

MSB, şehit olan askerlerin isimlerini paylaşarak taziye mesajında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ege Akar, Abdurrahman Akdoğan, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak, kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.