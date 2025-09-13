Pencap'taki Sel Felaketi: 97 Ölü, 4.4 Milyon Etkilendi

İSLAMABAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 97 kişi hayatını kaybederken, 4,4 milyondan fazla kişi de sellerden olumsuz etkilendi.

Eyalet Afet Yönetimi Kurumu'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Ravi, Satlec ve Çenab nehirlerindeki yüksek su seviyelerinin tetiklediği sel, eyalet genelinde 4.500'den fazla köyde hasara yol açtı.

Kurum, devam eden kurtarma ve yardım operasyonları kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2,45 milyon kişinin daha güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

Etkilenen bölgelerde toplam 396 yardım kampının kurulduğu ve yaklaşık 1,9 milyon baş hayvanın da tahliye edildiği kaydedildi.

Resmi istatistiklere göre 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde mevsimsel yağmurlar ve sel felaketleri en az 956 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.060'tan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Ülke genelinde 8.400'den fazla ev yıkıldı veya hasar gördü ve 6.500'den fazla hayvan öldü.

Yetkililer, yerinden edilmiş topluluklara barınak, gıda ve tıbbi destek sağlamak ve daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek için çalışırken, yardım çalışmaları devam ediyor.