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Pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye ceza

Pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye ceza
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Bolu'da otomobilinin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile dolaşan ehliyetsiz sürücüye, 41 bin TL idari para cezası kesildi ve aracı çekildi.

BOLU'da otomobilinin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile kentte turlayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 41 bin TL idari para cezası kesildi.

Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu. Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti. Polis ekipleri tarafından bağlanan otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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