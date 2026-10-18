Pekin'den Takaiçi'nin Yasukuni'ye adak göndermesine güçlü kınama geldi

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Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlarıyla yargılanan üst düzey askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini ve bir kabine üyesinin tapınağı ziyaret etmesini kınadığını bildirdi.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japon siyasi figürlerinin, militarizmin sembolü ve ruhani aracı olan tapınağa saygı sunmalarının, Japonya'nın savaş suçlarını aklamaya ve yeniden askerileşmesinin önünü açmaya yönelik girişimler olduğu savunuldu.

Açıklamada, Pekin'in, Başbakan Takaiçi'nin tapınağa adak göndermesini ve kabinesi üyesinin ziyaretini güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Tarihi doğru şekilde ele almanın ve anlamanın, Japonya'nın savaş sonrası uluslararası topluma intibakı için zorunlu ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun ayrıca Tokyo'nun komşu ülkelerle ilişkilerinin siyasi temeli ve barışçı kalkınmaya bağlı olup olmadığını göstereceği vurgulandı.

Başbakan Takaiçi, 3 gün sürecek Güz Festivali'nin başlangıcı dolayısıyla dün Yasukuni Tapınağı'na bir çelengi adak olarak göndermiş, kabine üyesi, Ekonomik Büyüme Stratejisinden Sorumlu Bakan Minoru Kiuçi de tapınağı ziyaret etmişti.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin mezarları burada bulunan İkinci Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Japonya'da üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin zaman zaman gittiği veya adaklar gönderdiği tapınağı, lider düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.

Kaynak: AA