Pehlivanköy Panayırı'nda Geçmişe Yolculuk: 'Pavli Tüneli' Sergisi Açıldı

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen ve bu yıl 115'incisi düzenlenen Pehlivanköy Panayırı'ndaki "Pavli tüneli" ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Pehlivanköy Belediyesince panayır alanına kurulan tünelde, "Gelenekten Geleceğe" temalı fotoğraf albümleri sergileniyor. Fotoğraf sanatçılarının da katkılarıyla hazırlanan tüneli gezenler, panayırın yaklaşık 50 yıllık tarihini yansıtan karelerle eski dönemleri hatırlıyor.

Sergilenen fotoğraflar arasında, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski belediye başkanı Hüseyin Açıkel'in yanı sıra 1980-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Kamuran Koçyiğit ve diğer başkanların görev dönemlerine ait anılar da yer alıyor.