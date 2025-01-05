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Pehlivanköy'de Kadın Üreticilere Eğitim Verildi

Pehlivanköy'de Kadın Üreticilere Eğitim Verildi
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Pehlivanköy ilçesinde 'Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi' kapsamında kadın üreticilere süt sağımı, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Pehlivanköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kuştepe köyünde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi Hisar 1. Sokak'ta çalışma yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'ın modern ve güvenli yollara kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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