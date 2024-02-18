Pehlivanköy'de Evcil Hayvanların Kayıt Altına Alınması Devam Ediyor

Pehlivanköy'de evcil hayvanların kayıt altına alınma işlemleri sürüyor.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki uygulamada vatandaşlar, evcil hayvanlarına çip taktırma işleminin ardından "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil ettiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, yaptığı açıklamada, sahipli hayvanların kimliklendirme işlemlerini hızla sürdürdüklerini belirtti.

Bu sistem ile evcil hayvanlara ait bilgilerin yanında aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgilerinin de kayıt altına alındığını ifade eden Doğan, evcil hayvanı bulunan vatandaşların herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamaları için kayıt konusuna özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Evcil hayvanların doğumlarından sonraki ilk 6 ayda sisteme kaydedilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, işlemler için vatandaşları tarım ve orman müdürlüklerine davet etti.