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Pegasus'tan KKTC seferlerine ek sefer ve fiyat düzenlemesi

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GİRNE’de batan geminin ardından Pegasus Havayolları, adaya yapılan seferlerde ek seferler yapılmasını planladıklarını, bilet fiyatlarında ise düzenleme yapıldığını açıkladı.

GİRNE'de batan geminin ardından Pegasus Havayolları, adaya yapılan seferlerde ek seferler yapılmasını planladıklarını, bilet fiyatlarında ise düzenleme yapıldığını açıkladı.

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Yakınlarını görmek için KKTC'ye gitmek isteyen vatandaşlar yoğun taleplerinin ardından Pegasus Havayolları, ada seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, bilet fiyatlarında yeniden bir düzenleme yapıldığı ihtiyaç halinde ek seferler düzenleme kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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