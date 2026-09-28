Haberler

Pegasus'la hedef alınan eski AP üyesi Kuloglu, NSO Group'a suç duyurusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski AP üyesi ve gazeteci Stelios Kuloglu, telefonundaki Pegasus casus yazılımının İsrailli üreticisi NSO Group hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kuloglu, Ekim 2022-Mart 2023'te hedef alındığını, yazılımın telefonundaki birçok veriye eriştiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski Yunan milletvekili ve gazeteci Stelios Kuloglu, telefonunda bulunan Pegasus casus yazılım programının İsrailli üreticisi şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Kuloglu, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla Ekim 2022 ila Mart 2023'te hedef alındığının ortaya çıkmasının ardından yasal süreç başlattı.

Kuloglu, Pegasus, Predator ve diğer benzeri casus yazılımlarının kullanımını soruşturmak üzere kurulan Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesinde yedek üye olarak görev aldığı ve AP milletvekili olduğu dönemde kullandığı telefonunun Pegasus casus yazılımıyla tuzağa düşürüldüğünü belirtti.

Telefonundaki casus yazılımın, Kanada'da Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab tarafından yapılan adli analiz sonucunda tespit edildiğine dikkati çeken Kuloglu, yazılım vasıtasıyla telefonundaki yazışma, kayıtlı iletişim bilgileri, fotoğraf, ajanda, evrak, konum bilgisi gibi birçok veriye erişim sağlandığını kaydetti.

Kuloglu, yazılım aracılığıyla istenildiği zaman telefonunun kamerasının da aktif hale getirilebildiğini ve böylece özel hayatın gizliliğinin de çiğnendiğini aktardı.

Pegasus casus yazılımı, olayı soruşturan komitenin üyesini hedef aldı

Kuloglu, Mart 2022-Temmuz 2023 döneminde Pegasus ve benzeri gözetleme yazılımlarını incelemek üzere kurulan AP Komitesinde görev yapmıştı. Komite, Avrupa hükümetlerinin gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve vatandaşlara yönelik yasa dışı gözetleme faaliyetlerini araştırıyordu.

Kanada merkezli ve Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab'in temmuzda yayımladığı raporda, Yunan gazeteci ve eski AP üyesi Kuloglu'nun telefonunun Ekim 2022-Mart 2023'te en az 3 kez Pegasus casus yazılımı tarafından ele geçirildiği belirtilmişti.

İsrail merkezli yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, dünya genelinde casusluk faaliyetleri için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. NSO Group, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı

VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma atıldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Kadir İnanır’ın mirası konuşulurken Zeki Müren’in vasiyeti gündem oldu
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit