Pazaryolu'da Yangın: 10 Ev ve Ahırlar Zarar Gördü

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinin Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangında 10 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü. Yangına 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 arazöz ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

10 EV VE EKLENTİLERİ İLE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında çıkan yangında 10 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt'tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye tedbir amacıyla da ambulans görevlendirildi.Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.