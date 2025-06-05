Pazaryeri'nde Dini Bayram Geleneği Devam Ediyor

Pazaryeri'nde Dini Bayram Geleneği Devam Ediyor
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bayram namazı sonrası ilçe halkı topluca mezarlığı ziyaret ederek dualar etti ve kabirlere bakım yaptı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılacak önemli kültürel bir değer olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dini bayramlarda asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında ikindi namazının ardından ilçe halkı topluca mezarlığı ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından, Kurban Bayramı'nda ise arife günü ikindi namazı sonrası yerine getirilen geleneğe uyan vatandaşlar, camiden çıkarak din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Geleneksel mezarlık ziyareti, duanın ardından ilçe halkının kabirlere bakım yapmasıyla tamamlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, güzel bir geleneğin gelecek nesillere bırakılacak kültürel bir aktarım olarak sonsuza kadar devam edeceğine inandığını söyledi.

Kentte asırlara dayanan bir gelenek olarak dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri gerçekleştirildiğini dile getiren Tekin, "Böyle geleneklerin her yerde olmadığını biliyoruz. Bu günlerde bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Bugün aynı zamanda kutsal topraklara gidenler hacı oldular Allah kabul eylesin. Pazaryerili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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