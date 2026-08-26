Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA