Bilecik'te yüksekokulda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı üzeri olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.