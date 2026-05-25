Bilecik'te yüksekokulda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda maddi hasar oluşurken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı üzeri olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN