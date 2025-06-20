Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman İstifa Etti

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman İstifa Etti
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, veda programında ilçeyi sevdiğini belirterek halktan helallik istedi. Belediye Başkanı Tekin, 18 ay süresince sağladıkları uyum için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye veda etti.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen veda programında konuşan Kahraman, ilçeyi çok sevdiğini belirterek, tüm Pazaryeri halkından helallik istedi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de birlikte görev yaptıkları 18 ay boyunca kendisiyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "İlçe ve köylere yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, Kahraman'a Kars Digor ilçesindeki görevinde başarılar dileyerek kendisine fahri hemşehrilik beratı taktim etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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