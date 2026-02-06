Haberler

Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, şubat ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirerek 2026 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ile meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerini oy birliğiyle kabul etti.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2026 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, İmar Komisyonu'ndaki vatandaşların dilekçeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, alınan kararaların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

