Pazaryeri Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2025 yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca su tankerlerine verilen su ücreti, belediye şirketinin faaliyet alanına tarımın eklenmesi, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolleri, imar komisyon raporu ve plan tadilatına ilişkin maddeler de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.