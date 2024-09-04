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Pazarcık'taki saat kulesi 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında duran saat, depremden bu yana aynı saat ve dakikayı gösteriyor. Saat kulesi depremin simgesi haline geldi.

Pazarcık'taki saat kulesi 19 aydır 4.17'yi gösteriyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssündeki ilçede saat kulesi hala deprem saatini gösteriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında 4.17'de duran saat, depremden bu yana aynı saat ve dakikayı gösteriyor.

Pazarcık ilçesindeki saat kulesi 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu. Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu. Saat kulesindeki 4 farklı yöne bakan saatler 19 aydır 4.17'yi gösteriyor.

"Bir hatıra olarak kalıyor"

Depremzede Mehmet Yılmaz, "Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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