Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresinde 63 ADT 351 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 57. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk