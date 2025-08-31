Payas'ta İki Arkadaş, Bayraktar TB2'nin Ahşap Maketini Yaptı
Hatay'ın Payas ilçesinde, milli savunma sanayisine ilgi duyan Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, Bayraktar TB2 SİHA'sının ahşap modelini 30 günlük bir çalışma ile tamamladı. Maket, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sergilendi.
Hatay'ın Payas ilçesinde iki arkadaş, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ahşap maketini yaptı.
Milli savunma sanayisi projelerine ilgi duyan 26 yaşındaki Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, Bayraktar TB2'nin ahşap maketini tasarlamak için bir araya geldi.
Maket, yaklaşık 30 günlük çalışma sonucu tamamlandı.
SİHA maketi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde sergilenmeye başlandı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel