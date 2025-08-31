Payas'ta İki Arkadaş, Bayraktar TB2'nin Ahşap Maketini Yaptı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde iki arkadaş, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ahşap maketini yaptı.

Milli savunma sanayisi projelerine ilgi duyan 26 yaşındaki Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, Bayraktar TB2'nin ahşap maketini tasarlamak için bir araya geldi.

Maket, yaklaşık 30 günlük çalışma sonucu tamamlandı.

SİHA maketi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
