Payas Şehir Geçişi Kullanıma Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Toprakkale- İskenderun Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişinin tamamen kullanıma açıldığını, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşımın çift şeritten kontrollü sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen sel sonrası, yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bölgede yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun, Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu'nun, Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor. Her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Rabbim her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin."