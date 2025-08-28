Paul Hitter'ın 'Uzaktan Akraba' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi, 6 Eylül'de Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, Hitter eserlerinde tarihsel figürlerle bugünü harmanlayarak Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye, Piri Reis'ten Karagöz'e, Osmanlı sultanlarından Atatürk'e, sokak kültüründen geleneksel motiflere kadar uzanan zengin bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

???????Sergiyle, Türk kültür ve tarihinin dünya sanat sahnesinde daha görünür olması amaçlanıyor.

Numan Noyan Küçük'ün küratörlüğünü üstlendiği "Uzaktan Akraba" sergisi 16 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Bükreş'te 1982'de doğan Macar asıllı sanatçı, erken yaşlarda fark edilen yeteneğiyle sanata yöneldi. Hitter, Bükreş Güzel Sanatlar Lisesini takiben Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nde Nikolaus Lang, Sean Scully ve Karin Kneffel gibi isimlerle çalışarak resim ve grafik sanatçısı unvanını aldı.

Sanatçının eserleri, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında çok sayıda özel ve kamusal koleksiyonda sergilendi.