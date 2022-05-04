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Patpat şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı

Demirören Haber Ajansı - Turgut Dağdeviren - Güncel
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Patpat şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Karagöz (62) öldü, eşi Beyhan Karagöz ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karagöz yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, patpattan düşen Ahmet Karagöz yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Beyhan Karagöz ise yaralandı. Beyhan Karagöz, çağırılan ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Karagöz'ün cansız bedeni de incelemenin ardından morga konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Güncel

Ahmet Karagöz, Tarım, Ölü, Güncel, Haberler

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