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Şırnak'ta Patpat Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta Patpat Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının şarampole devrildiği kazada Ayşe Ece (22) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güçlükonak ilçesi Fındık beldesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Ayşe Ece ile M.E., Ş.E. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Ece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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